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Футболистов на матч Селтик - Шахтер выведут украинские дети

Также "кельты" подарят сотни билетов на матч беженцам.
Вчера, 23:39
Селтик - Шахтер
Селтик - Шахтер
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Шотландский Селтик к матчу группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера приурочил прекрасную акцию.

Как сообщает пресс-служба клуба, украинские дети выведут игроков обеих команд на поле перед игрой.

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Помимо этого, "кельты" оплатят билеты на поединок для сотен украинских беженцев, живущих в Глазго.

Напомним, матч Шахтер - Селтик начнется завтра, 25 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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