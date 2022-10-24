Харт: Шахтер - это команда, которая знает, как надо добывать результат
Вратарь Селтика высказался о предстоящем противостоянии.
В пятом туре группового этапа ЛЧ Шахтер встретится с Селтиком.
Вратарь "кельтов" Джо Харт поделился мыслями о грядущем матче.
Читай также: Йовичевич - о матче с Селтиком: Верю, что Шахтер сможет совершить очередное чудо
Англичанин отдал должное умению "горняков" добывать результат.
"Ожидаем полный стадион завтра. Мы играли хорошо в Варшаве, имели шансы забить, но получили только ничью. Мы знаем Шахтер как команду, умеющую добиваться результата.
Это будет качественный матч на хорошем уровне. Мы подходим в хорошей форме к матчу", — заявил голкипер.
Напомним, матч Шахтер - Селтик начнется завтра, 25 октября, в 22:00 по киевскому времени.