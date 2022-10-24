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Харт: Шахтер - это команда, которая знает, как надо добывать результат

Вратарь Селтика высказался о предстоящем противостоянии.
Сегодня, 21:54
Джо Харт
Джо Харт
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В пятом туре группового этапа ЛЧ Шахтер встретится с Селтиком.

Вратарь "кельтов" Джо Харт поделился мыслями о грядущем матче.

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Англичанин отдал должное умению "горняков" добывать результат.

"Ожидаем полный стадион завтра. Мы играли хорошо в Варшаве, имели шансы забить, но получили только ничью. Мы знаем Шахтер как команду, умеющую добиваться результата.

Это будет качественный матч на хорошем уровне. Мы подходим в хорошей форме к матчу", — заявил голкипер.

Напомним, матч Шахтер - Селтик начнется завтра, 25 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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