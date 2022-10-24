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Йовичевич - о матче с Селтиком: Верю, что Шахтер сможет совершить очередное чудо

Хорватский специалист поделился мыслями о предстоящем противостоянии в рамках Лиги чемпионов
Сегодня, 20:52
Игор Йовичевич
Игор Йовичевич
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В рамках пятого тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с Селтиком из Глазго.

Наставник "горняков" изъявил надежду Игор Йовичевич на то, что клубу удастся совершить очередное чудо.

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"Полная концентрация на завтрашнем матче. Знаем, что нас ждет легендарный стадион. Мы не занимаемся тем, на что не можем влиять. Мы подходим к матчу в хорошей форме. Швед не приехал из-за травмы. А Назарина не приехал, потому что не заявлен на Лигу чемпионов.

Верим, что завтра сможем сотворить очередное чудо. Сейчас мы уже не та команда, которая была на старте сезона. Мы сильны ментально, чтобы выдержать завтра этот матч. Селтик - фаворит завтрашнего матча с Шахтером, — сказал Йовичевич.

Напомним, матч Шахтер - Селтик начнется завтра, 25 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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