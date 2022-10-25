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Футбол

Павелко: Будем требовать исключение РФ из УЕФА и ФИФА

Функционер настроен добиться полной изоляции страны-террориста.
Сегодня, 00:42
Андрей Павелко
Андрей Павелко
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Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о своих намерениях, касающихся Российской Федерации.

Функционер заявил, что намерен требовать исключение местной федерации футбола из ФИФА И УЕФА.

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"Сегодня приспешники главного российского террориста Путина доложили ему, что готовы включить клубы из временно оккупированных регионов Украины в чемпионат России. Враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри. Мы оказываем им мощное сопротивление! УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно, мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций. Это первое.

Второе. Параллельно, прорабатывая много вопросов, связанных с подготовкой к ЧМ-2030, в общении с коллегами постоянно акцентирую внимание на судьбах наших временно оккупированных террористами городах. Все они благодаря героизму ВСУ скоро будут деоккупированы, а дети, проживающие в Крыму, Донецке, Херсоне, Луганске после увольнения, обязательно должны быть привлечены к мероприятиям Чемпионата мира.

И поэтому, в рамках работы над заявкой ЧМ, принято решение о предоставлении региональным подразделениям УАФ всех временно оккупированных областей и Крыма специального статуса. Они начинают работу над комплексным планом мероприятий по интеграции детей ВОТ в футбольной жизни по украинской повестке дня. И он будет предусматривать оперативное обновление уже на деоккупированных территориях центров развития, спортивных академий, детских школ, восстановление турниров и чемпионатов", - написал Павелко в своем Фейсбуке.

Ранее РФ не допустили к участию в отборе на чемпионат Европы-2024, который продйет в 10 немецких городах.

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