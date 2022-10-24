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Козловский: УАФ - преступная организация, которой руководит пахан Павелко

Функционер разразился тиррадой в сторону руководства украинского футбола.
Сегодня, 18:25
Григорий Козловский
Григорий Козловский
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Григорий Козловский раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола.

По его словам, Павелко и его сообщники узурпировали власть в УАФ.

"В нашем футболе образовалась организованная преступная группа, которая называется УАФ. Руководит этой ОПГ Павелко – пахан украинского футбола и король всея футбола.

Правая и левая рука Павелка – Алан Плиев – бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, которые управляют футболом, но никакого отношения к нему не имеют. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.

Таких Павелков, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн", - заявил украинец.

Напомним, ранее Козловский сообщил, что покидает пост президента Руха.

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