Козловский: Я был вынужден покинуть пост президента Руха
Функционер заявил, что ему угрожали пожизненной дисквалификацией.
Григорий Козловский заявил, что вынужден покинуть пост президента Руха.
Украинец сообщил, что ему угрожали пожизненной дисквалификации.
"Я был вынужден официально уйти с президента футбольного клуба, потому что мне постоянно погружались, постоянно шантажировали пожизненной дисквалификацией.
Я в гробу видел вашу пожизненную дисквалификацию. Я Павелку это сказал по телефону. Андрей Васильевич, начинайте готовиться к пожизненной дисквалификации главного фаната футбольного клуба Руха ", - заявил Козловский на специальной пресс-конференцииії
Напомним, Козловский был президентом Руха с 2010 года.