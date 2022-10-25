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Новые ощущения: Холанд попробовал себя в роли модели, прорекламировав дорогостоящие часы

Норвежец неплохо проявил себя в модельном ремесле.
Сегодня, 10:05
Эрлинг Холанд / instagram.com/erling.haaland
Эрлинг Холанд / instagram.com/erling.haaland
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд в летнее трансферное окно перебрался в английский Манчестер Сити.

Форвард сумел сразу зарекомендовать себя, став важной частью команды. Внимание вокруг 22-летний нападающего выросло в несколько раз, а поэтому мировые бренды проявили желание снять рекламу с футболистом.

Популярный бренд часов Breitling снял рекламу с Холандом, который позировал с их продукцией. Норвежец стал новым лицом рекламной компании бренда.

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Эрлинг рекламировал новые часы Breitling, стоимость которых 4700 фунтов стерлингов.

"Я фанат этих часов, поэтому я давно был большим поклонником бренда. Новые Breitling, которые я представляю, - это именно то, что мне нужно: часы, которые подходят для всего, что я делаю. Не могу дождаться, чтобы носить их на себе", - заявил Холанд.

В текущем сезоне Холанд провел за Манчестер Сити 15 игр, за которые забил 22 гола и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что звезда Челси был назван самым завидным холостяком Британии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вне игры Эрлинг Холанд
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