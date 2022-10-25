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Реал предложит улучшенный контракт своему запасному вингеру

Марко Асенсио может остаться в мадридской команде.
Сегодня, 12:11
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images
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Руководство мадридского Реала рассматривает возможность продления контракта с вингером Марко Асенсио.

Действующее соглашение испанского футболиста с Королевским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее "сливочные" были готовы бесплатно распрощаться с 26-летним игроком, но сейчас стороны настроены продолжить сотрудничество.

Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб готов предложить Асенсио новый контракт на три года с улучшенными финансовыми условиями.

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"Бланкос" хотят получить ответ от футболиста о готовности продлить соглашение до старта чемпионата мира-2022, а сам игрок рассчитывает в случае подписания договора получать больше игрового времени.

Отметим, что в текущем сезоне Асенсио принял участие в 11 матчах во всех турнирах, постоянно выходя на замену, и отличился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Реал хочет продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Марко Асенсио
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