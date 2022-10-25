iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-наставник Барселоны возглавил середняк Ла Лиги

Кике Сетьен стал новым наставником Вильярреала.
Вчера, 21:59
Кике Сетьен
Кике Сетьен
0 0 0

Вильярреал молниеносно нашел замену Унаю Эмери, ушедшему в Астон Виллу.

"Желтая Субмарина" назначила на пост наставника испанца Кике Сетьена.

Контракт между сторонами будет действителен до 2024 года.

Последним местом работы Сетьена была каталонская Барселона.

0 0 0

Статьи по теме

Реал на выезде сенсационно проиграл РБ Лейпцигу Реал на выезде сенсационно проиграл РБ Лейпцигу
Шахтер гарантировал себе еврокубковую зиму Шахтер гарантировал себе еврокубковую зиму
Шахтер удержал ничью против Селтика Шахтер удержал ничью против Селтика
Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб, не сыграв ни одного матча Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб, не сыграв ни одного матча
Помочь журналистам

Видео

Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022
Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:05
Реал на выезде сенсационно проиграл РБ Лейпцигу
Европа00:02
Шахтер гарантировал себе еврокубковую зиму
Вчера, 23:51
Лига Чемпионов23:51
Шахтер удержал ничью против Селтика
Украина23:46
Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб, не сыграв ни одного матча
Лига Чемпионов23:38
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
ММА23:23
Макгрегор заявил о готовности вернуться в октагон
Лига Чемпионов23:11
Cелтик - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча 25.10.2022
Киберспорт22:59
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Лига Чемпионов22:44
РБ Зальцбург - Челси 1:2 Видео голов и обзор матча 25.10.2022
Европа22:25
Линекер: Возвращение Месси в Барселону – моя мечта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK