Экс-наставник Барселоны возглавил середняк Ла Лиги
Кике Сетьен стал новым наставником Вильярреала.
Вчера, 21:59
Вильярреал молниеносно нашел замену Унаю Эмери, ушедшему в Астон Виллу.
"Желтая Субмарина" назначила на пост наставника испанца Кике Сетьена.
𝐄𝐧𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭, @QSetien 💛! pic.twitter.com/OrxQCaeGms— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2022
Контракт между сторонами будет действителен до 2024 года.
Последним местом работы Сетьена была каталонская Барселона.
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