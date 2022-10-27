Аякс - Ливерпуль 0:3: видео голов матча 26.10.2022 Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка, в котором мерсисайдцы легко справились со своими амстердамскими оппонентами.

В пятом туре на Йохан Кройф Арене Аякс принял Ливерпуль. Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 0:3.

В первом тайме "красные" отличились лишь единожды усилиями Мохаммеда Салаха, а уже во втором Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес довели счет до разгромного.

Обзор матча:

Аякс - Ливерпуль 0:3

Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52

Аякс: Пасвер – Санчес, Тимбер, Басси, Блинд (Вейндал 58) – Классен (Кудус 58), Альварес (Гриллич 85), Бергейс (Консейсау 85) – Бергвейн, Бробби (Тейлор 63), Тадич

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон (Цимикас 87), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Хендерсон (Милнер 71), Фабиньо (Байчетич 71), Эллиотт (Карвалью 71) – Фирмино – Салах, Нуньес (Джонс 63).

Источник: MEGOGO