Защитника Арсенала успешно прооперировали после инцидента в торговом центре
Пабло Мари накануне получил несколько ножевых ранений.
Защитник итальянской Монцы Пабло Мари накануне стал жертвой криминального инцидента в одном из торговых центров Милана.
Испанец и еще несколько людей получили ножевые ранения от преступника, который пытался ограбить магазин.
Как сообщает пресс-служба аутсайдера Серии А, футболисту успешно сделали операцию, но в ближайшее время он не сможет играть.
Заявляется, что срок восстановления Мари займет примерно два-три месяца. Ближайшие несколько дней центрбэк проведет в госпитале.
В текущем сезоне игрок провел 8 матчей в чемпионате Италии, отличившись одним забитым мячем.