Защитника Арсенала успешно прооперировали после инцидента в торговом центре

Защитник итальянской Монцы Пабло Мари накануне стал жертвой криминального инцидента в одном из торговых центров Милана.

Испанец и еще несколько людей получили ножевые ранения от преступника, который пытался ограбить магазин.

Как сообщает пресс-служба аутсайдера Серии А, футболисту успешно сделали операцию, но в ближайшее время он не сможет играть.

Заявляется, что срок восстановления Мари займет примерно два-три месяца. Ближайшие несколько дней центрбэк проведет в госпитале.

В текущем сезоне игрок провел 8 матчей в чемпионате Италии, отличившись одним забитым мячем.