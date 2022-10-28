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Футбол

Защитника Арсенала успешно прооперировали после инцидента в торговом центре

Пабло Мари накануне получил несколько ножевых ранений.
Сегодня, 17:43
Пабло Мари
Пабло Мари
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Защитник итальянской Монцы Пабло Мари накануне стал жертвой криминального инцидента в одном из торговых центров Милана.

Испанец и еще несколько людей получили ножевые ранения от преступника, который пытался ограбить магазин.

Как сообщает пресс-служба аутсайдера Серии А, футболисту успешно сделали операцию, но в ближайшее время он не сможет играть.

Заявляется, что срок восстановления Мари займет примерно два-три месяца. Ближайшие несколько дней центрбэк проведет в госпитале.

В текущем сезоне игрок провел 8 матчей в чемпионате Италии, отличившись одним забитым мячем.

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