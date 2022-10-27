Защитник Арсенала стал жертвой поножовщины в торговом центре

По информации Football Italia, центрбек Арсенала Пабло Мари, который проводит нынешний сезон в аренде в Монце, стал жертвой поножовщины в торговом центре недалеко от Милана.

Инцидент произошел в супермаркете Carrefour в торговом центре Milanofiori di Assago на окраине Милана около 18:30 по местному времени. По предварительным данным, пять человек получили ножевые ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. У всех ножевые ранения в области туловища.

Один из раненых скончался, как сообщается, это был кассир.

Как сообщает The Athletic, 29-летний футболист в сознании. Он был ранен в спину. Рана глубокая, но угрозы его жизни нет. Мари уже находится в больнице. Туда отправились генеральный директор Монцы Адриано Галлиани и тренер Раффаэле Палладино.

По словам свидетелей, 46-летний итальянец взял с полки нож и начал беспорядочно колоть людей в магазине. Нападавший был задержан полицией и заключен под стражу. Супермаркет был особенно переполнен, так как этим вечером неподалеку должен пройти концерт Placebo.