Американские инвесторы заинтересованы в приобретении итальянского гранда
Миланский Интер может сменить владельца.
Миланский Интер вскоре может получить новое руководство.
Reuters сообщает, что два американских инвестора намерены приобрести "нероадзурри".
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Нынешний владелец итальянцев Стивен Чжан хочет выручить 1.2 млрд евро с продажи.
Источник отмечает, что банки Goldman Sachs и Raine получили мандат на ведение переговоров с инвесторами.
Стоит сказать, что ранее Чжан заявил, что не заинтересован в продаже команды.