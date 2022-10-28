Американские инвесторы заинтересованы в приобретении итальянского гранда

Миланский Интер вскоре может получить новое руководство.

Reuters сообщает, что два американских инвестора намерены приобрести "нероадзурри".

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Нынешний владелец итальянцев Стивен Чжан хочет выручить 1.2 млрд евро с продажи.

Источник отмечает, что банки Goldman Sachs и Raine получили мандат на ведение переговоров с инвесторами.

Стоит сказать, что ранее Чжан заявил, что не заинтересован в продаже команды.