Интер намерен продлить контракт с ключевым защитником

Шкриньяр может надолго остаться в стане "нерадзурри".

Интер намерен продлить соглашение с центральным защитником Миланом Шкриньяром. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Клуб предложит 27-летнему словаку контракт с повышением зарплаты до 6,5 миллионов евро в год. Встреча руководства с агентом игрока может состояться уже в ближайшее время.

Напомним, действующее соглашение Шкриньяра с миланским клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету защитника 11 матчей а рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что ключевой форвард Интера заявил, что не верит в скудетто своей команды.