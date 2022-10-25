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Ключевой форвард Интера заявил, что не верит в скудетто своей команды

Мартинес разочарован результатами.
Сегодня, 17:22
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images
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Нападающий Интера Лаутаро Мартинес заявил, что его команда уже потеряла шансы на чемпионство в Серии А.

"Чтобы победить, нам пришлось забить четыре гола. Мы трижды пропустили, это слишком много. Но важно, что мы набрали три очка, потому что и так уже много потеряли.

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Скудетто уже не цель Интера, мы потеряли слишком много важных очков. Сейчас мы думаем только о сокращении отставания", – сказал Мартинес в интервью Sky Italy.

Напомним, после 11-и туров тура Серии А Интер занимает 7-е место в таблице, набрав 21 очко, отставая от лидирующего Наполи на 7 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Лаутаро Мартинес
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