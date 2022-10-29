Клопп: Будет прекрасно, если все футболисты Ливерпуля вылетят с Чемпионата мира пораньше

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о том, какой команда предстанет после Чемпионата мира в Катаре.

Немец заявил, что все зависит от того, как себя проявят игроки "красных" на Мундиале, отметив, что было бы лучше, если бы они вылетели с турнира пораньше.

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"Это зависит от того, кто и в каком состоянии вернется с турнира.

Если они вернутся с турнира здоровыми, или вылетят как можно скорее, отдохнут, а затем смогут тренироваться с нами в течение трех с половиной недель – будет непревзойденно. Но много но.

Не знаю ни одного игрока, решившего приберечь себя накануне турнира. Я точно знаю, что наши футболисты отдаются делу на 1000 процентов", - заявил специалист.

Сейчас Ливерпуль занимает лишь 8 место, набрав 16 пунктов в 11 матчах чемпионата Англии.