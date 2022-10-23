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Клопп: Поражение от Ноттингема - это огромный удар для Ливерпуля

Немец сильно недоволен игрой своей линии атаки.
Сегодня, 13:51
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
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Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментровал поражение клуба от Ноттингем Форест (0:1) в матче АПЛ.

"Я просто без понятия, как мы не забили со стандартов.

Этот результат – не то, чего хотели парни. Я знаю это, я видел это. Команда боролась, настрой был правильным. Все в порядке.

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С атмосферой все было нормально, но кого винить, если мы не забиваем? Вариантов не так-то много. Винить можно только нас самих.

Это огромный удар для нас, потому что мы приехали за тремя очками. Оглядываясь назад, думаешь: как можно было этого избежать? Но это произошло, вот и все", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.

После 11 туров Ливерпуль занимает 7-ю строчку в АПЛ, набрав 16 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп
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