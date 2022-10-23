Клопп: Поражение от Ноттингема - это огромный удар для Ливерпуля
Немец сильно недоволен игрой своей линии атаки.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментровал поражение клуба от Ноттингем Форест (0:1) в матче АПЛ.
"Я просто без понятия, как мы не забили со стандартов.
Этот результат – не то, чего хотели парни. Я знаю это, я видел это. Команда боролась, настрой был правильным. Все в порядке.
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С атмосферой все было нормально, но кого винить, если мы не забиваем? Вариантов не так-то много. Винить можно только нас самих.
Это огромный удар для нас, потому что мы приехали за тремя очками. Оглядываясь назад, думаешь: как можно было этого избежать? Но это произошло, вот и все", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.
После 11 туров Ливерпуль занимает 7-ю строчку в АПЛ, набрав 16 очков.