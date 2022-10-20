Футболист Ливерпуля установил рекорд АПЛ
Дарвин Нуньес продемонстрировал крейсерскую скорость в матче с Вест Хэмом
В рамках 12 тура чемпионата Англии Ливерпуль победил Вест Хэм (1:0).
Победу мерсисайдцам принес уругвайский нападающий Дарвин Нуньес.
На этом достижения форварда коллектива Юргена Клоппа в этом матче не ограничились.
Футболист установил рекорд АПЛ. Уругваец развил наибольшую скорость в матчах чемпионата Англии
Нуньес развил скорость в 38.0 км/час. Предыдущий рекорд принадлежал Кайлу Уокеру - 37/ 8 км/час.