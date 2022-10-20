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Футболист Ливерпуля установил рекорд АПЛ

Дарвин Нуньес продемонстрировал крейсерскую скорость в матче с Вест Хэмом
Сегодня, 19:56
Дарвин Нуньес
Дарвин Нуньес
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В рамках 12 тура чемпионата Англии Ливерпуль победил Вест Хэм (1:0).

Победу мерсисайдцам принес уругвайский нападающий Дарвин Нуньес.

На этом достижения форварда коллектива Юргена Клоппа в этом матче не ограничились.

Футболист установил рекорд АПЛ. Уругваец развил наибольшую скорость в матчах чемпионата Англии

Нуньес развил скорость в 38.0 км/час. Предыдущий рекорд принадлежал Кайлу Уокеру - 37/ 8 км/час.

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