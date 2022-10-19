Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 обзор матча и результат игры 19.10.2022

Узнавайте результат матча чемпионата Англии между Ливерпулем и Вест Хэмом.

В рамках 12-го тура чемпионата Англии команда Юргена Клоппа принимала на Анфилде Вест Хэм, который в последнее время набрал неплохой ход и выиграл парочку матчей.

В старте Ливерпуля нашлось место сразу и Роберто Фирмино и Дарвину Нуньесу, также традиционно на поле вышел и лидер коллектива Мохамед Салах.

Первый гол в матче забил именно уругвайский нападающий "красных", которому на 22-й минуте ассистировал левый защитник Цимикас.

Под занавес первого тайма у "молотобойцев" был шанс сравнять счет, однако Джаред Боуэн не смог реализовать 11-метровый.

Во второй половине встречи Ливерпуль пытался удвоить свое преимущество, однако оборона Вест Хэма сыграла весьма надежно. К сожалению, атака лондонцев не смогла реализовать свои немногочисленные моменты, ввиду чего клуб потерпел поражение с минимальным счетом.

Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм 12 тура АПЛ

Ливерпуль - Вест Хэм 1:0

Гол: Нуньес, 22

Владение мячом: 53% - 47%

Удары (в створ): 21(7) - 8(3)

Атаки: 124 - 95

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Цимикас (Робертсон, 81) - Карвалью (Джонс, 57), Хендерсон, Тьяго Алькантара (Фабиньо, 58) - Салах, Фирмино (Милнер, 81), Нуньес (Эллиотт, 57).

Вест Хэм: Фабианьски - Джонсон, Зума, Керер, Крессуэлл - Даунс (Антонио, 74), Форнальс (Бенрахма, 61), Соучек, Райс - Боуэн, Скамакка.