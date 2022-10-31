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Криштиану отомстил Гари Невиллу за критику в свой адрес

Португальский форвард не забыл о словах бывшего партнера.
Сегодня, 09:19
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Традиционно перед матчами АПЛ на стадионах размещают специальную "мини-студию", где эксперты обсуждают предстоящий матч. Подобное происходило и перед поединком МЮ против Вэст Хэма на Олд Траффорд.

Когда игроки Манчестер Юнайтед начали выбегать на разминку, Криштиану Роналду подбежал к студии, чтобы тепло поздороваться с Луи Саа - бывшим партнером по команде. Затем он пожал руку другому эксперту – Джейми Реднапу – после чего развернулся и побежал на разминку.

Третьим экспертом был Гарри Невилл, с которым Роналду тоже провел много лет в МЮ, но его португалец проигнорировал. Дело в том, что недавно англичанин критиковал Криштиану за поведение в матче против Тоттенхэма[/link_local]. Таким образом, КР7 отомстил Гарри.

Отметим, что несколько недель тому подобного "игнор" от Роналду заслужил также Джейми Каррагер.

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