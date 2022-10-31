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Верона - Рома 1:3: обзор матча и результат игры 31.10.2022

"Волки" снова идут в зоне Лиги чемпионов, обойдя своих соседей по городу.
Сегодня, 21:58
Николо Дзаньоло / Getty Images
Николо Дзаньоло / Getty Images
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В понедельник, 31 октября, на Стадио Марк'Антонио Бентегоди состоялся матч 12-го тура итальянской Серии А между Вероной и Ромой. ВСтреча завершилась волевой победой римлян со счетом 3:1.

В середине первого тайма "мастифы" вышли вперед, отметился Павел Давидович. Спустя десять минут герой Вероны стал злодеем, заработав удаление за грубую игру.

Получив численное преимущество, подопечные Жозе Моуриньо сумели отыграться еще до перерыва - гол в раздевалку забил Николо Дзаньоло.

Весь второй тайм "волки" никак не могли пробить Лоренцо Монтипо, раз за разом создавая моменты. И лишь на 88-й минуте они добились своего, усилиями Кристиано Вольпато. А уже в добавленное время Вольпато к голу добавил еще и ассист на Стефана Эль-Шаарави, установившего окончательный счет поединка.

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Победа позволила Роме подняться на четвертое место таблицы с 25-ю очками, при этом обойдя Лацио. Верона же продолжает болтаться в зоне вылета с пятью набранными пунктами.

Статистика матча Верона - Рома 12-го тура Серии А

Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 7 - 14
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 9 - 9
Атаки: 76 - 99

Верона - Рома 1:3
Голы: Давидович, 27 - Дзаньоло, 45+1, Вольпато, 88, Эль-Шаарави, 90+2.

Верона: Монтипо - Давидович, Гюнтер, Чеккерини (Гин, 46) - Фараони, Онгла (Сулеймани, 86), Велозу (Маньяни, 68), Депаоли - Тамез - Каллон (Лазанья, 46), Анри (Джурич, 78).

Рома: Патрисиу - Манчини (Матич, 66), Смоллинг, Ибаньес - Карсдорп, Кристанте (Эль-Шаарави, 46), Пеллегрини, Камара (Шомуродов, 83), Залевски (Белотти, 58) - Дзаньоло (Вольпато, 58), Абрахам.

Предупреждения: Чеккерини, Онгла, Гин - Кристанте.

Удаление: Давидович (прямая красная)

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Верона - Рома 1:3 видео голов матча 31.10.2022 Серии А
Верона - Рома 1:3 видео голов матча 31.10.2022 Серии А

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