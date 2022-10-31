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Милан объявил о продлении контракта с Пиоли

Первое чемпионство "россонери" за одиннадцать лет внесло свой вклад в продолжение сотрудничества.
Сегодня, 19:59
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images
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Милан на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Стефано Пиоли.

Новое соглашение "дьяволов" и 57-летнего итальянского специалиста рассчитано до лета 2025 года. Прежнее соглашение действовало до лета 2023 года.

Стефано Пиоли занял пост тренера "россонери" 9 октября 2019 года, где он сменил Марко Джампаоло, уволенного спустя несколько месяцев после назначения.

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За этот период Милан провел 153 матча под руководством Пиоли: 89 побед, 35 ничьих и 29 поражений. Баланс голов 292:175. Именно Стефано Пиоли привел Милан к первому чемпионскому титулу Италии с 2011 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Стефано Пиоли
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