iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Погба пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы

Новая травма поставила крест на надеждах француза успеть восстановиться к мундиалю.
Сегодня, 19:28
Поль Погба / https://www.instagram.com/paulpogba/
Поль Погба / https://www.instagram.com/paulpogba/
0 0 0

Покинув Манчестер Юнайтед по истечению контракта Поль Погба в статусе свободного агента вернулся в туринский Ювентус. Однако возвращение получилось далеко не таким, каким он себе его представлял.

В нынешнем сезоне Поль ни разу не появился на футбольном поле.Француз был вынужден лечь на операционный стол для решения проблем с мениском, из-за чего он лишь недавно вернулся к тренировкам.

Однако как было объявлено ранее, Погба получил новую травму. Самые большие опасения игрока и его фанатов подтвердились.

Согласно Фабрицио Романо, агент хавбека Рафаэла Пимента заявила, что ее клиент будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира - игрок не успеет восстановиться и подготовиться к турниру.

Напомним, что УАФ намерена обратиться к ФИФА с просьбой исключить сборную Ирана из состава участников чемпионата мира 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба сборная Франции Чемпионат мира 2022
0 0 0

Статьи по теме

Погба получил новую травму и рискует пропустить ЧМ-2022 Погба получил новую травму и рискует пропустить ЧМ-2022
Иньеста: Буду счастлив, если Месси выиграет Чемпионат мира Иньеста: Буду счастлив, если Месси выиграет Чемпионат мира
Манчестер Сити потратил на свой стартовый состав больше всех в мире Манчестер Сити потратил на свой стартовый состав больше всех в мире
Плей-офф MLB: Хьюстон сравнял счет Мировой Серии Плей-офф MLB: Хьюстон сравнял счет Мировой Серии
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Манчестер Сити потратил на свой стартовый состав больше всех в мире
Игровые20:50
Плей-офф MLB: Хьюстон сравнял счет Мировой Серии
Европа20:28
Красная карточка в матче с Жироной стала для Крооса первой в карьере
Европа19:59
Милан объявил о продлении контракта с Пиоли
Бокс19:52
Фьюри рассказал, почему не удалось устроить бой с Усиком
ЧМ-202219:28
Погба пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы
Бокс19:05
"Поцелуй мои яйца": Фьюри жестко выругался на блогера за вопрос о бое с Чисорой
НБА19:03
Игроки Бруклина провели собрание после очередного поражения в регулярке
Европа18:30
Клуб Бекхэма уверен в подписании Месси, несмотря на ПСЖ и Барселону
ЧМ-202217:57
УАФ обратится к ФИФА с просьбой исключить сборную Ирана из числа участников ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK