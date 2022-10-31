Погба пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы

Покинув Манчестер Юнайтед по истечению контракта Поль Погба в статусе свободного агента вернулся в туринский Ювентус. Однако возвращение получилось далеко не таким, каким он себе его представлял.

В нынешнем сезоне Поль ни разу не появился на футбольном поле.Француз был вынужден лечь на операционный стол для решения проблем с мениском, из-за чего он лишь недавно вернулся к тренировкам.

Однако как было объявлено ранее, Погба получил новую травму. Самые большие опасения игрока и его фанатов подтвердились.

Согласно Фабрицио Романо, агент хавбека Рафаэла Пимента заявила, что ее клиент будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира - игрок не успеет восстановиться и подготовиться к турниру.

Напомним, что УАФ намерена обратиться к ФИФА с просьбой исключить сборную Ирана из состава участников чемпионата мира 2022 года.