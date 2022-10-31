Погба получил новую травму и рискует пропустить ЧМ-2022

Французский хавбек недавно возобновил тренировки после предыдущего повреждения.

Участие полузащитника Ювентуса и сборной Франции Поля Погба в чемпионате мира-2022 снова оказалось под большим вопросом.

Французский полузащитник лишь недавно восстановился после операции на мениске и возобновил тренировки, но получил новую травму.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летнему футболисту диагностировали мышечное повреждение бедра правой ноги. На восстановление ему потребуется минимум десять дней.

Отмечается, что участие Погба в ЧМ-2022 является маловероятным. Тем не менее в ближайшее время игрок пройдет дополнительное медицинское обследование, чтобы понять, сможет ли он присоединится к сборной Франции уже посреди турнира.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Франция попала в одну группу с Данией, Тунисом и Австралией.