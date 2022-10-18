Погба вернулся к тренировкам с Ювентусом

Француз приступил к занятиям после травмы.

Хавбек Ювентуса Поль Погба близок к полному восстановлению от травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Француз сегодня приступил к частичным тренировкам в общей группе. Туринцы провели занятие в рамках подготовки к матчу с Эмполи, который состоится в пятницу, 21 октября.

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Кроме того, у Погба остаются шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира.

Напомним, в июле француз получил травму мениска на тренировке команды. Игрок длительный срок восстанавливался после операции.