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Погба вернулся к тренировкам с Ювентусом

Француз приступил к занятиям после травмы.
Сегодня, 21:21
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images
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Хавбек Ювентуса Поль Погба близок к полному восстановлению от травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Француз сегодня приступил к частичным тренировкам в общей группе. Туринцы провели занятие в рамках подготовки к матчу с Эмполи, который состоится в пятницу, 21 октября.

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Кроме того, у Погба остаются шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира.

Напомним, в июле француз получил травму мениска на тренировке команды. Игрок длительный срок восстанавливался после операции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба
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