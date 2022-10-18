Закария может вернуться в Ювентус уже зимой

Швейцарец так и не сыграл за лондонский клуб.

Полузащитник Денис Закария может вернуться в Ювентус из Челси зимой. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Швейцарец минувшим летом перешедший в лондонский клуб на правах аренды, однако еще ни разу не вышел на поле в футболке "синих". Закария крайне недоволен сложившейся ситуацией, ввиду чего он запросил встречу с тренером Грэмом Поттером и совладельцем Челси Тоддом Боули.

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Если футболиста в ближайшее время не убедят в том, что он получит шанс в составе лондонцев, опорный полузащитник сможет разорвать арендное соглашение и вернуться в Ювентус.

Напомним, у Челси есть право выкупа Закарии за 28 млн евро, однако клуб вряд ли воспользуется данной опцией.