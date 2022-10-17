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Манчестер Юнайтед и Челси поборятся за лидера Милана

Рафаэл Леау может перебраться в чемпионат Англии.
Сегодня, 17:17
Рафаэл Леау
Рафаэл Леау
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Нападающий итальянского Милана Рафаэл Леау может сменить клубную прописку по окончанию сезона.

В услугах португальского футболиста заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси.

Лондонцы считаются фаворитом в гонке за игрока, но "красные дьяволы" уверены, что смогут навязать борьбу.

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Ранее Леау отклонил первое предложение Милана о продлении текущего соглашения. Вскоре "россонери" сделают вторую попытку.

В текущем сезоне португалец провел 13 матчей во всех турнирах в футболке итальянского топ-клуба, забив четыре мяча и отдав четыре ассиста.

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