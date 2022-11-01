Реал выложил видео в честь Хэллоуина, которое вряд ли понравится Лунину
Украинский голкипер не спас паутинку ¯\_(ツ)_/¯.
Во многих странах мира в эти выходные праздновали Хэллоуин и исключением не стала Испания, а к самому празднованию присоединился и мадридский Реал.
В своих социальных сетях они выложили видео, где Начо на тренировке красивым ударом "снимает паутинку" с девяти ворот, которые в тот момент защищал Андрей Лунин.
Сам украинский даже не стал прыгать после такого удара.
Ранее ISPORT показывал, в какой костюм на вечеринку нарядился форвард ПСЖ Неймар.