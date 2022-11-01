Руни получил необычную травму, которую ему в ресторане нанес младший сын
Бывший капитан сборной Англии покинул ресторан с раной головы.
Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни вместе с семьей и друзьями, среди которых бывший партнер по "красным дьяволам" Фил Бардсли, посетил один из ресторанов Дубая.
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Ничего не предвещало беды и вечер был спокойным, пока младший сын семейства Руни не взял в руки тарелку.
4-летний Касс решил бросить посуду, как фрисби, и попал прямиком в лоб своему отцу.
На голове 37-летнего тренера появилась рана, но отреагировал Уэйн довольно спокойно, просто посмеявшись над данным эпизодом.