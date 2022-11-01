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Лэмпард: То, как Миколенко вырос, став незаменимой частью команды - его заслуга

Английский специалист отметил прогресс украинца
Вчера, 22:50
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
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Наставник мерсисайдского Эвертона Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о Виталии Миколенко.

Коуч "ирисок" заявил, что его подопечный значительно вырос в игровом плане, но ему все еще есть куда прогрессировать.

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"Миколенко — молодой парень, переехавший в Англию недавно. В Украине сейчас так много всего происходит, как мы хорошо знаем. То, как он усовершенствовался, став неизменной частью нашей команды, является его настоящей заслугой".

"Я доволен им, и я думаю, что впереди у него большое будущее. Он провел две очень хорошие игры против Кристал Пелас и Фулхэма. Его игра в защите против Фулхэма была неплохой. Он хорошо играл один в один, блокировал и демонстрировал свою силу.

Мы хотели привлечь его больше к игре в атаке. У нас это не совсем получилось, но в первом тайме он пошел вперед и сделал несколько навесов, чем я был доволен. Миколенко еще молод, он может прибавлять в качестве игры. Он демонстрирует прогресс", - сказал Лэмпард.

Стоит отметить, что украинский защитник поак не пропустил ни одного матча команды в АПЛ в нынешнем сезоне.

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