Зинченко и Миколенко приняли участие в благотворительном шоу-матче со звездами NaVi по CS:GO

Футболисты помогли собрать почти 800 тысяч гривен.

Украинская киберспортивная организация NaVi благодаря шоу-матчу в CS:GO собрала для фонда "Землячки" 794 тысячи гривен. Это социальный цифровой проект в поддержку женщин, которые защищают Украину в борьбе с российскими оккупантами на фронте и в тылу.

В данном матче приняли участие футболисты команд АПЛ и сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

Кроме того, учатие приняли действующие игроки команды NаVi Александр "s1mple" Костылев, Валерий "b1t" Ваховский, Виктор "sdy" Оруджев, женский состав "рожденных побеждать" по CS:GO, а также блогеры Игорь Лаченков и Николай Зырянов.

Ранее сообщалось, что Коноплянка и Зинченко провели благотворительный матч в CS:GO.