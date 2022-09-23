Коноплянка и Зинченко провели благотворительный матч в CS:GO

Евгений Коноплянка и Александр Зинченко попробовали свои силы на киберспортивной арене, проведя благотворительный матч по CS:GO

Украинские футболисты сыграли вместе с профессиональным киберспортсменом Стефаном "1mpala" Айрапетяном, игроком в Dota 2 Богданом "Iceberg" Василенко и легендарным в прошлом игроком в CS Егором "Markeloff" Маркеловым.

Столь солидная компания не помогла Зинченко и Коноплянке победить. Их команда уступила со счетом 3:0 (16:8, 16:10, 14:16).

Следует отметить, что команды были в равных условиях. В составе соперника выступили воспитанник NaVi Даниил "headtr1ck" Валитов, экс-игрок "рожденных побеждать" Ладислав Guardian Ковач и бывший киберспортсмен, а сейчас комментатор Арсений "ceh9" Триноженко, а также рэперы Lil Morty и KyivSton.