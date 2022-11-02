Кроос выбрал идеального для себя тренера
Немецкий хавбек остановился на своем экс-наставнике.
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос рассказал, кто идеальный для его стиля тренер.
Немец заявил, что это испанец Пеп Гвардиола, который тренировал его в мюнхенской Баварии.
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"Гвардиола до последнего дня делал все, чтобы удержать меня в Баварии.
Если бы мне пришлось выбирать идеального тренера под свой стиль – это был бы Пеп. Он очень помог мне вырасти", – сказал хавбек.
Гвардиола был наставником Крооса в сезоне-2013/14. После Мундиаля 2014 года в Бразилии футболист ушел в мадридский Реал.