Кроос выбрал идеального для себя тренера

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос рассказал, кто идеальный для его стиля тренер.

Немец заявил, что это испанец Пеп Гвардиола, который тренировал его в мюнхенской Баварии.

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"Гвардиола до последнего дня делал все, чтобы удержать меня в Баварии.

Если бы мне пришлось выбирать идеального тренера под свой стиль – это был бы Пеп. Он очень помог мне вырасти", – сказал хавбек.

Гвардиола был наставником Крооса в сезоне-2013/14. После Мундиаля 2014 года в Бразилии футболист ушел в мадридский Реал.