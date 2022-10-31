Красная карточка в матче с Жироной стала для Крооса первой в карьере

Ни в клубной карьере, ни в составе сборной хавбек преждевременно не покидал поле по решению арбитра.

В воскресенье, 30 октября, мадридский Реал в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги потерял очки в матче с Жироной, сыграв вничью 1:1.

Уже в компенсированное ко второму тайму время вторую желтую за срыв атаки получил Тони Кроос. Немецкий полузащитник с улыбкой на лице покинул поле.

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Как оказалось, в карьере 32-летнего немца эта была первая красная карточка. Она пришлась на 740-й матч игрока (634 в клубной карьере + 106 игр за сборную Германии).

После 12-ти сыгранных туров мадридский Реал лидирует в таблице Ла Лиги с 32-мя очками, опережая идущую следом Барселону на один балл.