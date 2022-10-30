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Реал - Жирона 1:1 Видео голов матча 30.10.2022 Ла Лиги

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Сегодня, 21:34
Реал - Жирона / Getty Images
Реал - Жирона / Getty Images
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В воскресенье, 30 октября, на Сантьяго Бернабеу в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги сошлись Реал и Жирона. Команды не сумели определить сильнейшего, завершив матч ничейным результатом 1:1.

На 70-й минуте поединка голом в составе королевского клуба отметился Виисиус Жуниор. Однако спустя десять минут гости отыгрались - Кристиан Стуани реализовал пенальти. В компенсированное арбитром время с поля за повторное предупреждение был удален Тони Кроос.

Обзор матча:

Реал - Жирона 1:1
Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (пен.).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Милитао, 87) - Модрич, Камавинга (Асенсио, 61), Кроос, Вальверде (Мариано, 87) - Винисиус, Родриго.

Жирона: Гассанига - Мартинес, Буэно, Лопес, Гутьеррес (Каррера, 63) - Ромеу - Коуту (Рикельме, 59), Эррера (Рейньер, 76), Гарсия, Фернандес (Тони, 76) - Кастельянос (Стуани, 76).

Предупреждения: Кроос, Модрич - Лопес, Гассанига, Мартинес.

Удаление: Кроос (вторая желтая).

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Жирона
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