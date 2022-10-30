Реал - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 30.10.2022
На Сантьяго Бернабеу завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Жироной. Команды расписали мировую 1:1.
Первый гол встречи произошел только на 70-й минуте. Федерико Вальверде отдал передачу на Винисиуса Жуниора, который отправил мяч в сетку ворот Пауло Гассаниги.
Однако спустя всего 10 минут гости заработали право на пенальти, который успешно реализовал едва вышедший на замену Кристиан Стуани.
А в добавленное время вторую желтую за подножку получил Тони Кроос, который теперь пропустит следующую игру против Райо Вальекано.
Королевский клуб продолжает лидировать в чемпионате Испании, опережая Барселону на одно очко. Жирона, благодаря ничейному результату, поднялась на 16-е место, имея в активе 10 баллов.
Статистика матча Реал - Жирона 12-го тура Ла Лиги
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 16 - 8
Атаки: 134 - 77
Реал - Жирона 1:1
Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (пен.).
Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Милитао, 87) - Модрич, Камавинга (Асенсио, 61), Кроос, Вальверде (Мариано, 87) - Винисиус, Родриго.
Жирона: Гассанига - Мартинес, Буэно, Лопес, Гутьеррес (Каррера, 63) - Ромеу - Коуту (Рикельме, 59), Эррера (Рейньер, 76), Гарсия, Фернандес (Тони, 76) - Кастельянос (Стуани, 76).
Предупреждения: Кроос, Модрич - Лопес, Гассанига, Мартинес.
Удаление: Кроос (вторая желтая).