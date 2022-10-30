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Реал - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 30.10.2022

"Бланкос" допустили неожиданную осечку, не сумев обыграть одного из аутсайдеров чемпионата Испании.
Сегодня, 19:34
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images
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На Сантьяго Бернабеу завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Жироной. Команды расписали мировую 1:1.

Первый гол встречи произошел только на 70-й минуте. Федерико Вальверде отдал передачу на Винисиуса Жуниора, который отправил мяч в сетку ворот Пауло Гассаниги.

Однако спустя всего 10 минут гости заработали право на пенальти, который успешно реализовал едва вышедший на замену Кристиан Стуани.

А в добавленное время вторую желтую за подножку получил Тони Кроос, который теперь пропустит следующую игру против Райо Вальекано.

Королевский клуб продолжает лидировать в чемпионате Испании, опережая Барселону на одно очко. Жирона, благодаря ничейному результату, поднялась на 16-е место, имея в активе 10 баллов.

Статистика матча Реал - Жирона 12-го тура Ла Лиги

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 16 - 8
Атаки: 134 - 77

Реал - Жирона 1:1
Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (пен.).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Милитао, 87) - Модрич, Камавинга (Асенсио, 61), Кроос, Вальверде (Мариано, 87) - Винисиус, Родриго.

Жирона: Гассанига - Мартинес, Буэно, Лопес, Гутьеррес (Каррера, 63) - Ромеу - Коуту (Рикельме, 59), Эррера (Рейньер, 76), Гарсия, Фернандес (Тони, 76) - Кастельянос (Стуани, 76).

Предупреждения: Кроос, Модрич - Лопес, Гассанига, Мартинес.

Удаление: Кроос (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Жирона
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