Днепр-1 опубликовал заявку на матч с АЗ

Александр Кучер повезет в Нидерланды на решающий матч группового этапа Лиги Конференций 21 футболиста.

Украинский Днепр-1 определился с заявкой на поединок 6-го тура группового этапа Лиги конеренций против нидерландского АЗ.

Наставник "спортклубовцев" Александр Кучер внес в список доступных футболистов 21 исполнителя.

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Голкиперы: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес

Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан

Нападающий: Артем Довбик

Матч АЗ - Днепр-1 начнется завтра, 3 августа, в 19:45 по Киеву. В случае победы, украинский клуб завершит групповой этап на первой позиции.