iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 опубликовал заявку на матч с АЗ

Александр Кучер повезет в Нидерланды на решающий матч группового этапа Лиги Конференций 21 футболиста.
Сегодня, 19:58
scdnipro1.com.ua
scdnipro1.com.ua
0 0 0

Украинский Днепр-1 определился с заявкой на поединок 6-го тура группового этапа Лиги конеренций против нидерландского АЗ.

Наставник "спортклубовцев" Александр Кучер внес в список доступных футболистов 21 исполнителя.

Читай также: АЗ - Днепр-1: где смотреть матч 03.11.2022 Лиги конференций

Голкиперы: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес

Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан

Нападающий: Артем Довбик

Матч АЗ - Днепр-1 начнется завтра, 3 августа, в 19:45 по Киеву. В случае победы, украинский клуб завершит групповой этап на первой позиции.

0 0 0

Статьи по теме

Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира
Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы
Лига чемпионов: все участники плей-офф Лига чемпионов: все участники плей-офф
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:52
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Другие21:50
Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира
Лига Чемпионов21:38
Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы
Лига Чемпионов21:35
Лига чемпионов: все участники плей-офф
Лига Чемпионов21:32
Шахтер разгромным поражением от Лейпцига завершил сезон в Лиге чемпионов
Европа21:02
Модрич установил рекорд Лиги чемпионов
Другие21:00
Боттас присоединился к Феттелю и Хаккинену в списке участников Гонки чемпионов-2023
Лига Чемпионов20:26
Хавбек Руха U-19 - о проходе в следующую стадию юношеской Лиги чемпионов: Мы творим историю клуба
Формула 120:21
Гран-при Бразилии под угрозой срыва - всему виной беспорядки в стране
Лига Чемпионов20:04
Клопп - 7-й тренер, который провел 100+ матчей в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK