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АЗ - Днепр-1: где смотреть матч 03.11.2022 Лиги конференций

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 6-го тура Лиги конференций-2022/23.
Сегодня, 14:14
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В четверг, 27 октября, СК Днепр-1 проведет свою шестую встречу в рамках группового этапа розыгрыша Лиги конефренций сезона-2022/23.

Соперником "спортклубовцев" в последнем матче квартета E третьего по значимости еврокубка станет нидерландский АЗ Алкмаар из одноименного города.

Матч шестого тура пройдет в нидерландском Алкмааре на арене оппонента коллектива Александра Кучера. Стартовый свисток будет дан в 19:45 по киевскому времени.

В данный момент по окончанию пяти сыгранных поединков Днепр-1 занимает 2 строчку в своей группе, набрав 10 очков. АЗ Алкмаар находится на 1 позиции с 12 очками в своем активе.

Где смотреть матч АЗ - Днепр-1

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги конференций Днепр-1 - АЗ, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 3 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV.

Днепр-1 - АЗ уже встречались ранее 8 сентября этого года на поле стадиона Кошице, где матч проходил из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Тогда игра закончилась триумфом нидерландских гостей  со счетом 0:1 

Где состоится матч АЗ - Днепр-1

Поединок пройдет на домашней арене нидерландской команды, а именно на стадионе АФАС в Алкмааре. Арена была открыта лишь в 2006 году. Стадион вмещает 17, 023 человека. В 2019 году на арене обрушилась крыша в связи с чем "сырные фермеры" доигрывали сезон в небезывестной Гааге на стадионе Карс Джинс. К счастью, в том инциденте никто не пострадал.

Стоит отметить, что арена может использоваться в различных целях, например, в качестве концертной площадки, но в основном на ней проводятся именно футбольные матчи.

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