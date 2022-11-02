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Футбол

Тоттенхэм намерен подписать хавбека Челси

Лондонцы хотят вступить в борьбу за игрока своих оппонентов.
Вчера, 22:21
Нголо Канте
Нголо Канте
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На французского полузащитника Нголо Канте появился еще один претендент.

По информации Маттео Морретто, игрок очень нравится наставнику Тоттенхэма Антонио Конте.

"Шпоры" готовы усилится футболистом, у которого летом закончится соглашение с Челси.

Стоит отметить, что из-за повреждения Канте пропустил большую часть матчей в этом сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована Барселона.

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