Тоттенхэм намерен подписать хавбека Челси
Лондонцы хотят вступить в борьбу за игрока своих оппонентов.
На французского полузащитника Нголо Канте появился еще один претендент.
По информации Маттео Морретто, игрок очень нравится наставнику Тоттенхэма Антонио Конте.
"Шпоры" готовы усилится футболистом, у которого летом закончится соглашение с Челси.
Стоит отметить, что из-за повреждения Канте пропустил большую часть матчей в этом сезоне.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована Барселона.