Тоттенхэм намерен подписать хавбека Челси

Лондонцы хотят вступить в борьбу за игрока своих оппонентов.

На французского полузащитника Нголо Канте появился еще один претендент.

По информации Маттео Морретто, игрок очень нравится наставнику Тоттенхэма Антонио Конте.

"Шпоры" готовы усилится футболистом, у которого летом закончится соглашение с Челси.

Стоит отметить, что из-за повреждения Канте пропустил большую часть матчей в этом сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована Барселона.