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Футбол

Руководство Барселоны заинтересовано в Канте

Боссы каталонцев видят во французе сиюминутную замену легенде клуба.
Сегодня, 18:52
Нголо Канте
Нголо Канте
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Полузащитник лодонского Челси Нголо Канте вскоре может сменить клубную прописку.

В услугах футболиста сборной Франции заинтересована каталонская Барселона. 

Как сообщает Relevo, руководство клуба видит в хавбеке замену Серхио Бускетсу.

Кандидатура Канте вызывает больший консенсус нежели португалец Рубен Невеш.

Это связано с тем, что француза по окончанию сезона можно будет подписать бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Канте пропустит Чемпионат мира-2022 в Катаре.

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