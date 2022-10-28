Руководство Барселоны заинтересовано в Канте
Боссы каталонцев видят во французе сиюминутную замену легенде клуба.
Полузащитник лодонского Челси Нголо Канте вскоре может сменить клубную прописку.
В услугах футболиста сборной Франции заинтересована каталонская Барселона.
Как сообщает Relevo, руководство клуба видит в хавбеке замену Серхио Бускетсу.
Кандидатура Канте вызывает больший консенсус нежели португалец Рубен Невеш.
Это связано с тем, что француза по окончанию сезона можно будет подписать бесплатно.
Напомним, ранее сообщалось, что Канте пропустит Чемпионат мира-2022 в Катаре.