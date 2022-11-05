Защитник РБ Лейпциг: Шахтер блистательно отыграл в Лиге чемпионов. Это было непросто, учитывая ситуацию в Украине

Защитник немецкого РБ Лейпциг Вилли Орбан отреагировал на выход "быков" в плей-офф Лиги Чемпионов.

Среди прочего, футболист отметил хороший уровень игры донецкого Шахтера, с которым Лейпциг играл в групповом этапе.

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"Мы молодой клуб, поэтому не было очевидным то, что нам удастся наверстать упущенное в группе после двух поражений. Очень горжусь командой.

Уважение Шахтеру, блестяще отыгравшему групповой этап. Это было непросто, учитывая их ситуацию.

Теперь внимание на чемпионат, мы хотим набрать как можно больше очков в трех оставшихся до перерыва матчах", — заявил венгр в интервью пресс-службе клуба.