iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конте: Тоттенхэм должен увеличить количество трат на трансферы

Наставник "шпор" дал совет своим работодателям.
Вчера, 22:03
Антонио Конте
Антонио Конте

Довольно скоро наступит период зимнего трансферного окна, во время которого клубы получат возможность доукомплектовать составы.

Наставник лондонского Тоттенхэма Антонио Конте в общении с СМИ, пользуясь случаем, решил напомнить руководству клуба, что нужно больше тратить денег на трансферы.

По словам итальянского специалиста, если этого не делать, "шпор" из раза в раз будут обгонять их конкуренты в борьбе за серьезные трофеи.

Читай также: Тоттенхэм договорился о трансфере Малиновского - СМИ

"Всем нам нужны действительно сильные игроки, если вы действительно хотите что-то выиграть или хотите выйти на другой уровень. В противном случае нужно быть честным и говорить, что у вас другие амбиции, затем выращивать молодых игроков и ждать лучших времен.

Если вы хотите выйти на другой уровень и быть конкурентоспособным в Англии… Чтобы выиграть хоть что-то в Англии, вам нужно инвестировать, и не просто инвестировать, а инвестировать много.

Вместе с тем, важно правильно тратить деньги, потому что иногда вы можете подписать игроков на 50, 60, 80, 100, 120 миллионов фунтов стерлингов, и вы хорошо знаете, что с Тоттенгэмом так и случалось в прошлом — они зря потратили свои деньги.

Наверное, наш путь будет всегда сложнее в будущем. Тоттенгему приходится сражаться с такой командой, как Ньюкасл, или Арсенал. Арсенал за последние три-четыре года каждого сезона инвестировал деньги, и сейчас мы говорим о действительно хорошей команде с действительно хорошим тренером.

Но в Англии в будущем будет очень, очень тяжело, и я думаю, что в каждой ситуации важнее всего быть честным. Быть честным с болельщиками, быть честным по поводу амбиций, не говорить неправду или обещать.

И это правильный путь для каждого клуба. Потому что говорить хорошую ложь нехорошо. Лучше быть честным, говорить правду даже если это плохая правда, но быть честным. Ибо честность всегда, всегда будет пользоваться спросом", - заявил итальянец.

Напомним, завтра в центральном матче 15-го тура АПЛ Тоттенхэм встретится с Ливерпулем.


Статьи по теме

Барселона - Альмерия 2:0 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Испании Барселона - Альмерия 2:0 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Испании
Милан - Специя 2:1 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии Милан - Специя 2:1 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Красиво попрощались: Барселона в последнем матче Пике добыла уверенную победу над Альмерией Красиво попрощались: Барселона в последнем матче Пике добыла уверенную победу над Альмерией
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Барселона - Альмерия 2:0 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Испании
Европа00:29
Милан - Специя 2:1 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии
Киберспорт00:10
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Вчера, 23:59
Европа23:59
Красиво попрощались: Барселона в последнем матче Пике добыла уверенную победу над Альмерией
Европа23:40
Специя без Коваленко потерпела поражение от Милана
Киберспорт23:11
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт22:58
S1mple провел матч против Vitality, обвернутым во флаг Украины
Европа22:50
Аталанта - Наполи 1:2 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии
Бокс22:25
Бокс: расписание боев
Киберспорт22:14
IEM Rio Major: NaVi сыграют с Cloud9, Heroic противостоят Fnatic
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK