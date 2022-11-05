Конте: Тоттенхэм должен увеличить количество трат на трансферы

Довольно скоро наступит период зимнего трансферного окна, во время которого клубы получат возможность доукомплектовать составы.

Наставник лондонского Тоттенхэма Антонио Конте в общении с СМИ, пользуясь случаем, решил напомнить руководству клуба, что нужно больше тратить денег на трансферы.

По словам итальянского специалиста, если этого не делать, "шпор" из раза в раз будут обгонять их конкуренты в борьбе за серьезные трофеи.

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"Всем нам нужны действительно сильные игроки, если вы действительно хотите что-то выиграть или хотите выйти на другой уровень. В противном случае нужно быть честным и говорить, что у вас другие амбиции, затем выращивать молодых игроков и ждать лучших времен.

Если вы хотите выйти на другой уровень и быть конкурентоспособным в Англии… Чтобы выиграть хоть что-то в Англии, вам нужно инвестировать, и не просто инвестировать, а инвестировать много.

Вместе с тем, важно правильно тратить деньги, потому что иногда вы можете подписать игроков на 50, 60, 80, 100, 120 миллионов фунтов стерлингов, и вы хорошо знаете, что с Тоттенгэмом так и случалось в прошлом — они зря потратили свои деньги.

Наверное, наш путь будет всегда сложнее в будущем. Тоттенгему приходится сражаться с такой командой, как Ньюкасл, или Арсенал. Арсенал за последние три-четыре года каждого сезона инвестировал деньги, и сейчас мы говорим о действительно хорошей команде с действительно хорошим тренером.

Но в Англии в будущем будет очень, очень тяжело, и я думаю, что в каждой ситуации важнее всего быть честным. Быть честным с болельщиками, быть честным по поводу амбиций, не говорить неправду или обещать.

И это правильный путь для каждого клуба. Потому что говорить хорошую ложь нехорошо. Лучше быть честным, говорить правду даже если это плохая правда, но быть честным. Ибо честность всегда, всегда будет пользоваться спросом", - заявил итальянец.

Напомним, завтра в центральном матче 15-го тура АПЛ Тоттенхэм встретится с Ливерпулем.