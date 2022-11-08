Специя может подписать конкурента для Коваленко
Аутсайдер Серии А может усилиться американским хавбеком.
Итальянская Специя заинтересована в усилении линии центра поля.
По информации Николо Скиры, в сферу интересов "орлят" вошел Джонни Кардосо.
Игрок бразильского Интернасьоналя является прямым конкурентом для украинца Виктора Коваленко.
#Spezia are interested in #SCInternational’s midfielder #Johnny Cardoso (born in 2001). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 8, 2022
При этом источник отмечает, что пока клуб не делал официального предложения по футболисту.
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Стоит отметить, что на счету Кардосо 4 матча в футболке национальной сборной США.