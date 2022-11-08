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Специя может подписать конкурента для Коваленко

Аутсайдер Серии А может усилиться американским хавбеком.
Сегодня, 10:55
Джонни Кардосо
Джонни Кардосо

Итальянская Специя заинтересована в усилении линии центра поля.

По информации Николо Скиры, в сферу интересов "орлят" вошел Джонни Кардосо.

Игрок бразильского Интернасьоналя является прямым конкурентом для украинца Виктора Коваленко.

При этом источник отмечает, что пока клуб не делал официального предложения по футболисту.

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Стоит отметить, что на счету Кардосо 4 матча в футболке национальной сборной США.


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