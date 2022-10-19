Коваленко больше не сыграет в 2022 году

Тренерский штаб Специи не сможет рассчитывать на полузащитника Виктора Коваленко до конца 2022 года.

Украинский хавбек недавно восстановился от травмы, с которой он вернулся в расположение итальянской команды из сборной Украины и возобновил тренировки. Однако во время одного из занятий на прошлой неделе получил повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

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Как сообщает Corriere dello Sport, на восстановление 26-летнему футболисту потребуется не менее двух месяцев. Ожидается, что он сможет вернуться в строй только в 2023 году, уже после паузы на чемпионат мира-2022.

Напомним, что Коваленко выступает за Специю на правах аренды из Аталанты. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах в составе "орлят", не отметившись результативными действиями.