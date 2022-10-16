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Cпеция без Коваленко не смогла обыграть Кремонезе

Украинский хавбек оказался вне заявки на матч.
Сегодня, 18:41
Getty Images
Getty Images
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В рамках десятого тура Серии А Специя Виктора Коваленко встретилась с Кремонезе.

Коллектив Луки Готти не сумел переиграть аутсайдера лиги. Матч завершился со счетом 2:2.

Украинский легионер "орлят" отсутствовал в заявке на матч из-за неготовности сыграть.

После 10 сыгранных матчей Специя занимает 15 место в Серии А, набрав 9 очков

Кремонезе расположился на 19 строчке турнирной таблицы с 4 пунктами в активе.

Специя - Кремонезе 2:2

Голы: Нзола, 19, Хольм, 22 - Дессер, 2,Пикель, 52. 

Специя: Дронговский, Амьян, Кальдара, Ампаду, Николау, Кивер (Экдаль, 73), Бурабия, Агудело (Мальдини, 64), Хольм (Верде, 80), Джаси, Нзола.

Кремонезе: Карнезекки, Серникола, Бьянкетти, Лочошвили (Васкес, 78), Валери, Мейте (Аскасибар, 46), Кастаньетти, Пикель (Куальята, 58), Дессерс (Чиофани, 72), Окереке, Азамак 58).

Предупреждения: Агудело (61), Кальдара (86).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Виктор Коваленко Специя
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