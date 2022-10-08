Коваленко возобновил тренировки в общей группе Специи

Полузащитник Специи Виктор Коваленко приступил к тренировкам в общей группе после травмы.

26-летний футболист восстановился от повреждения, с которым он вернулся в расположение итальянской команды из сборной Украины и был вынужден пропустить предыдущий матч Серии А с Лацио (0:4).

Тренерский штаб "орлят" сможет рассчитывать на украинского хавбека в ближайшем поединке чемпионата против Монцы, который состоится в воскресенье, 9 октября, сообщает Calcio Spezia.

Отметим, что в текущем сезоне Коваленко, права на которого принадлежат Аталанте, принял участие в составе Специи в шести матчах в Серии А и результативными не отмечался.

На данный момент Специя занимает 12-е место в турнирной таблице итальянского первенства, набрав в восьми матчах восемь очков.