Хави - о матче с Осасуной: Арбитру стоит объяснить логику принятия некоторых решений

В рамках четырнадцатого тура испанской Ла Лиги Барселона на выезде переиграла Осасуну.

Большую часть поединка "сине-гранатовые" играли вдесятером из-за удаления Роберта Левандовски.

Наставник каталонцев Хави после матча пожаловался на работу главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

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"Мы праздновали после матча в раздевалке, потому что все было против нас. Команда ощущает очень хороший дух. Это золотая победа. Пока торжествовать, но это большая победа, потому что все было против нас. Мы с этим справились, что говорит о зрелости команды.

Мне сказали, что блокировка при угловом – явный гол. Удаление – считаю, строгое решение. Но все равно, что скажу я. Важное мнение – мнение арбитра, который сегодня публично не будет говорить. Думаю, ему стоит прийти на пресс-конференцию и объяснить много своих решений, потому что на карту поставлено много", - сказал Хави.

Стоит отметить, что в данный момент Барселона занимает первое место в Ла Лиге, имея на 5 очков (37 против 32) и на 1 игру больше мадридского Реала.