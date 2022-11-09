Перес: Бензема соединял в себе лучшие качества Зидана и Роналдо. Горжусь его подписанием
Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался об уровне Карима Бензема.
По словам функционера, он гордится своим решением приобрести француза в стан "сливочных".
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"Секрет Бензема о том, что он лучший футболист в мире. Я помню, когда мы забрали его из Лиона в 2009 году. Я был у него дома, ведь он был ребенком, было всего 20 лет.
Он сочетал класс Зидана и взрывной стиль Роналдо. За годы он усовершенствовался, и по крайней мере 2 раза заслуживал Золотой мяч.
Я до сих пор горжусь тем, что подписал его, когда отправился в его дом, ведь уже тогда он был дорогим. И теперь он сияет со всей силой", - заявил испанец.
Стоит отметить, что в данный момент Бензема восстанавливается от повреждения, вероятно, он пропустит следующий матч своей команды.