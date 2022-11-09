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Игрок Челси после того, как узнал, что не едет на ЧМ-2022: Я опустошен

Рис Джеймс узнал, что не уезжает в Катара.
Сегодня, 16:00
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в личном разговоре сообщил защитнику Челси Рису Джеймсу, что тот не уедет на чемпионат мира 2022 года.

Футболист в одном из недавних матчей Челси повредил колено, что явилось причиной отказа тренера от услуг этого игрока.

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"Я опустошен.

В ту минуту, когда я повредил колено, я знал, что уехать на чемпионат мира будет тяжело, но я всегда чувствовал, что это возможно. Я работал больше, чем когда-либо думал, чтобы получить лучший шанс поехать на мундиаль, и я действительно верил, что смогу помочь команде.

Я понимаю, что риск был с обеих сторон, но я готов был пойти на него. Удачи ребятам. Я скоро вернусь. Будьте в безопасности и присылайте свою любовь", – написал Джеймс в своих социальных сетях.

Отметим, окончательный состав сборной на турнир Катаре Саутгейт должен объявить сегодня, 9 ноября.


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