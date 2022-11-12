Золотой Мяч презентовали французским заключенным

Золотой Мяч, который в этом году получил Карим Бензема, был отвезен в необычное место.

Как сообщает GFFN, шеф-редактор France Football Паскаль Ферре и работник журнала Тео Трюде презентовали трофей французским заключенным.

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Представили издания посетили самую большую тюрьму страны, которая находится в южном пригороде Парижа.

Ферре отметил, что вскоре France Football выпустит статью, в которой будет рассказано о визите в тюрьму и общении с преступниками, отбывающими наказание.